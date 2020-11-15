يتقدمهم مستقبل وطن.. 4 أحزاب ينافسون المستقلين في الإعادة بالدقهلية

سيطرت 4 أحزاب فقط علي نتائج انتخابات مجلس النواب في الدقهلية، ويدخل معركة الإعادة 17 مرشحين منتمين لعدد 4 أحزاب بالإضافة إلي 25 مرشحا مستقلا حسب النتائج الرسمية التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، لنتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بدون أن يتمكن أي مرشح من الحصول علي الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بمقعد في مجلس النواب القادم، ويتنظر 42 مرشحا الجولة الثاني " الإعادة" للمنافسة علي 21 معقد.

وخاض انتخابات مجلس النواب في الدقهلية 55 مرشحا يحملون الصفة الحزبية بينهم 6 أحزاب دفعوا بمرشح واحد فقط وهم " النور، والتحرير المصري، و مصر القومي، و الحركة الوطنية المصرية، و الريادة والمصريين".

وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة والتي ستجري يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين سيدخلون جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين سيخوضون جولة الإعادة.

وينافس في جولة الإعادة 17 مرشحا يحملون الصفة الحزبية في مواجهة 25 مرشحا مستقلا ليصل عدد المتنافسين في جولة الإعادة 42 مرشحا يتنافسون علي 21 مقعد فردي في 10 دوائر انتخابية.

وخسر جميع مرشحي حزب حماة الوطن وعددهم 7 مرشحين من الجولة الأولي بما فيهم النائب محمد أسامة أبو المجد، والذي خاض معركة قوية في دائرة دكرنس وحل في الترتيب الثامن بين أقوي مرشحي الدائرة والمخصص لها 3 مقاعد ويخوض الإعادة بها 6 مرشحين، وبالمثل خسر المرشح رضا جبر الديهي في دائرة مركز المنصورة وكان هو المرشح الوحيد لحزب النور بمحافظة الدقهلية.

وحافظ حزب مستقبل وطن علي وجوده ب 10 مرشحين سيخوضون الإعادة من بين 17 مرشحا دفع بهم في الانتخابات، فيما خسر مرشح واحد للشعب الجمهورية من بين 4 مرشحين دفع بيهم في الانتخابات، ونجح المؤتمر بمرشحين من بين 6 مرشحين خاضوا له الجولة الأولي، امام الوفد الجديد فلم يتمكن سوين اثنين فقط من مرشحيه الوصول للإعادة من بين 9 مرشحين دفع بهم في الانتخابات .

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