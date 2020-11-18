تحركات واسعة للمستقلين بحثاً عن "فرصة" بانتخابات كفر الشيخ

يكثف المرشحون المستقلون الذين يخوضون جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، في دوائر محافظة كفر الشيخ، من جولاتهم بالقرى والمدن، وذلك سعياً لحشد مزيد من التأييد خلال مرحلة الإعادة، التي من المقرر إجراؤها يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.

ففي الدائرة الأولى، التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، كثف 4 مرشحون، يخوضون المنافسة على مقعدين، وهم النائب الحالي أحمد طنطاوي، والمهندس باسم حجازي، وياسر منير، واللواء مراد القطان، من جولاتهم بالقرى والمدن، حيث أجرى "طنطاوي" عدداً من الجولات بقرى قلين، بينما أجرى "حجازي" جولات مكثفة بقرى كفر الشيخ، آخرها قرية "الخادمية"، مسقط رأسه، والتي تًعد كتلة تصويتية عالية، فيما كثف ياسر منير ومراد القطان من جولاتهم في قرى الدائرة، خاصةً بين العائلات، لضمان كسب ثقتهم خلال جولة الإعادة.

وفي الدائرة الثانية، وتضم مركزي سيدي سالم والرياض، كثف المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من جولاته في قرى الدائرة، والتقى عدداً من كبار العائلات، طالباً دعمه، خاصةً عقب الخدمات التي قدمها لأهالي الدائرة، من إنشاء مشروعات صرف صحي ومياه بالقرى، بينما كثف البرلماني السابق محمد هاشم، والمرشح ماهر المصري، من جولاتهما بقرى سيدي سالم، خاصة التي بها كتل تصويتية عالية.

وتشهد الدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الحامول وبيلا وبلطيم، تحركات واسعة للمرشحين المستقلين، وهما الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والمحاسب محمد عزت عبد الرحمن، حيث أجرى "زكي" العديد من الجولات في مختلف قرى مراكز الدائرة، طالباً دعم الأهالي، بينما كثف "عبد الرحمن" من جولاته في قرى مركز بيلا، خاصةً قرية "الكوم الطويل" وتوابعها.

وتشتد المنافسة في الدائرة الرابعة، التي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس، حيث يكثف المستقلون من جولاتهم ولقاءاتهم، حيث أجرى محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس النواب الأسبق، ويوسف البدري، عضو النواب الأسبق، من جولاتهما بقرى مراكز الدائرة، معتمدين على الرصيد السابق لخدماتهم للأهالي، مؤكدين على أنهما سيكونا قدر ثقة الناس حال فوزهما.