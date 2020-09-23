ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"النواب" بكفر الشيخ إلى 111

ارتفع عدد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ، بنهاية اليوم الأربعاء، إلى 111 مرشحاً محتملاً، بعد تقدم 3 مرشحين اليوم بطلباتهم.

وواصلت لجنة تلقي الطلبات، بمقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية، استقبال عدد من المرشحين، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط مقر اللجنة، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، بحيث لا تؤثر على عمل المحكمة.

وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات، أبوابها الخميس الماضي، أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية، وتأمين شامل لمقر المحكمة.

وقال رئيس المحكمة إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشدداً على ارتداء الكمامات، حفاظاً على الصحة العامة، وعلى التباعد بين المرشحين خلال إجراءات تقديم طلبات الترشيح.