شروط المشاركة في الدورة الـ14 من معرض أجندة 2020 بمكتبة الإسكندرية

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات التابعة لقطاع التواصل الثقافي الفنية بمكتبة الإسكندرية عن معرض أجندة 2021 في ملتقاه الرابع عشر، إذ يُفتتح المعرض يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعتي المعارض الشرقية والغربية، تحت عنوان: "متر × متر: مساحة حرة للإبداع" داخل مساحة المتر × متر، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد، الموافق 28 فبراير 2021.

ويمكنك الاشتراك في معرض أجندة 2021، عن طريق ملء استمارة الاشتراك والالتزام بكتابتها إلكترونيًّا وليس يدويًّا وإعادة إرسال ملف الـMicrosoft Word نفسه، ويمكنك تحميل الاستمارة من هنــــــــــــــا.

وجاءت شروط المشاركة في المعرض على النحو التالي:

- يشارك الفنان في أيٍّ من مجالات الفنون البصرية (التصوير، النحت، الحفر، التصوير الفوتوغرافي، الفسيفساء، الخزف، فن الفيديو)، على ألا تكون الأعمال قد عُرضت من قبل في أي معرض بمكتبة الإسكندرية.

- يشارك الفنان في مجال واحد فقط.

- مساحة العمل المعروضة ثنائي الأبعاد متر × متر متضمنة الإطار، قطعة واحدة أو مقسَّمة حسب رؤية الفنان، وللأعمال ثلاثية الأبعاد متر مكعب شامل قاعدة العمل، قطعة واحدة أو مقسمة حسب رؤية الفنان وأولوية الاختيار للأحجام الصغيرة داخل مساحة متر × متر.

- تُرسل الاستمارة والصورة الشخصية وصورة الأعمال الفنية من خلال البريد الإلكتروني في موعد أقصاه الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020، على أن تُسلَّم الأعمال الفنية المختارة لوحدة المعارض بمكتبة الإسكندرية في موعد أقصاه الخميس، 4 فبراير 2021 قبل الساعة الثالثة عصرًا.

- تُعرض الأعمال على اللجنة الفنية المختصة بمكتبة الإسكندرية، وتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا لفكرة العرض، ويعتبر رأي اللجنة نهائيًّا.

- تُرسل صورة العمل والصورة الشخصية على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة المعارض (exhibitions@bibalex.org) على أن تكون عالية الدقة(High Resolution) ولا تقل عن (DPI 300) للصورة، أو لا يقل حجمها عن 4 ميجا بايت حتى تكون صالحة لمطبوعات المعرض، على ألا يزيد حجم الرسالة عن 9 ميجا بايت (الحد الأقصى لسعة الرسالة الواحدة للبريد الإلكتروني الخاص بمكتبة الإسكندرية).

- على كل مشارك الاطلاع على كيفية الاشتراك وشروطه، والالتزام بما جاء فيها، وخاصةً الموعد المحدد لتقديم استمارة المشاركة، وكذلك موعد تسليم الأعمال، والشروط المتوفرة في العمل.

- يتسلم الفنانون الأعمال في خلال أسبوعين من انتهاء العرض، وذلك حرصًا على سلامة العمل وتعتبر المكتبة غير مسؤولة عن الأعمال التي لم يتم استلامها خلال المدة المذكورة.

- لن تُقبل الاستمارات غير المتسوفاة لكل الشروط المطلوبة.