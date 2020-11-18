التعليم العالي: امتحانت الميدتيرم "أون لاين" للكليات المجهزة تكنولوجيا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للجامعات حرية اختيار الطريقة التي تناسب إمكانيات كلياتها لإجراء امتحانات "الميد تيرم"، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الجامعات ستبدأ في تطبيقها خلال الأيام المقبلة وفقاً للجداول الدراسية المعلنة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاختبارات ستكون عن طريق التطبيق المتبع في السنوات الماضية حضوريا، ولكن سيكون وفقا للإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد الاجتماعي لمجابهة "كوفيد 19"، أو التطبيق أون لاين للكليات ذات الكثافة القليلة من الطلاب، والتي تكون مجهزة تكنولوجيا بإمكانيات تؤهلها لإجراءها.

وفي جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن الكليات ستبدأ في امتحانات الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، السبت المقبل، وفقاً لجداول كل كلية سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية، موجها بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أون لاين وتعميمها بجميع الكليات.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه سيتم إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2020، أون لاين، وذلك عبر منصات الجامعة التعليمية، مضيفاً أن البنية التحتية للجامعة مؤهلة لإجراءها، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أتاح لهم اختيار طريقة إجراء الامتحانات وفقاً لإمكانياتها .

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بإجراء امتحانات الميدتيرم، موضحا أنه سيتم تنفيذها بالكليات حضوريا، مع تحقيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار الفيروس، والتي منها تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجامعات ستبدأ الفترة المقبلة في إجرءاها وتحديد الآلية المناسبة لتنفيذها وفقاً لإمكانياتها.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه يجرى حالياً تحديد الآلية التي سيتم تنفيذ امتحانات الميدتيرم بها، سواء كانت حضورياً للكليات ذات الكثافة العالية أو أون لاين للكليات ذات الكثافة البسيطة، مشيراً إلى أن الجامعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمجابهة كورونا المستجد.