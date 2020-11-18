بعد وفاة زميلهم.. تدريب أطباء الغربية على التعامل الآمن مع مصابي كورونا

نظمت مديرية الصحة بالغربية، دورات تدريبية للفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع مصابي كورونا، ضمن إجراءات المحافظة للحد من تفشى الفيروس والسيطرة عليه.

أقيم التدريب بمركز التدريب بالإمبابي، لمديري مستشفيات الحميات، وأطباء من مستشفيات الحميات بالغربية وكفر الشيخ والدقهلية.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتعميم البروتوكول وشرحه بمنتهى الدقة، والتأكيد على بداية العمل والالتزام به، والعمل بأسلوب علمي في تنظيم الملفات الطبية وطرق مكافحة العدوى، ورفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة أية حالات مصابة بفيروس كورونا، ومنها التدريب على البروتوكول الجديد للتعامل مع المرض.

وألقى المحاضرات كل من؛ الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة، مدير عام الحميات بالوزارة، والدكتور أحمد شوقي، أستاذ الصدر، عضو الهيئة العلمية بالوزارة، والدكتورة ناهد محمود، وأحمد سليم، ومسؤولين فى مكافحة العدوى والجودة بالوزارة، يرافقهم الدكتور محمد شبل، مدير إدارة الحميات بالغربية والدكتورة رشا حمودة، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

يذكر أنه توفى اليوم الأربعاء؛ الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، بكلية الطب بجامعة طنطا، متأثرًا بإصابته بفيروس كوفيد19 داخل مستشفى الطب النفسي، أحد مستشفيات جامعة طنطا.

وكان "الحلوجي" قد أصيب بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، حيث جرى عزله داخل مستشفى الطب النفسي، إلا أن حالته تدهورت سريعا، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بوحدة العناية المركزة، إلى أن وافتة المنية صباح اليوم.