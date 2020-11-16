صحة الغربية: متابعة 6 مخالطين لـ"صلاح" وحملات توعية للأهالي

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، أن نتائج الفحص من قبل فرق الترصد والطب الوقائي للمخالطين باللاعب الدولي محمد صلاح، في مسقط رأسه بقرية "نجريج"، التابعة لمركز بسيون، لم ترصد بينهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن 6 أشخاص من المخالطين للاعب تتم ملاحظتهم ومتابعتهم فقط بمنازلهم، حتى نهاية الأسبوع الحالي، من حيث ظهور أعراض عليهم من عدمه، وأضاف أن الأوضاع الصحية بالقرية مستقرة، والحياة تسير على طبيعتها بين أبناء القرية، لافتاً إلى أنه تمت التوعية والتشديد على الأهالي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة "زويل"، إنه من الوارد أن يقوم شخص بمسحة PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويكتشف أنه سلبي في مسحة وإيجابي في مسحة أخرى، وأوضح أن ذلك يكون بسبب تداول المادة الحساسة التي يتكون منها الفيروس بشكل خاطئ، ومخالطتها لشخص مصاب، إلا أنه أكد أن ذلك الأمر نادر الحدوث.

وأضاف "الشبيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض ينقلون الفيروس بشكل أسرع، لافتاً إلى أن اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لم تظهر عليه الأعراض لقوة جهازه المناعي، وعلق بقوله: "مش باحسده، بس الرياضيين بشكل عام مناعتهم أقوى من الأشخاص العاديين، الذين لا يمارسون الرياضة"، ورجح أن يكون "صلاح" كان حاملاً للفيروس من بريطانيا، التي تشهد انتشاراً مروعاً للفيروس، وإغلاقاً كاملاً في أنحاء واسعة من البلاد.