صحة الغربية: أعراض المخالطين الـ6 لـ"صلاح" ليس لها علاقة بكورونا

أكدت مصادر في مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أن الأعراض التي ظهرت على 6 أشخاص في قرية "نجريج"، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، ليس لها أي علاقة بأعراض فيروس كورونا.

وكشف مصدر طبي، رفض الإفصاح عن اسمه، أن الأعراض في الأشخاص الـ6 تتراوح ما بين آلام في الحلق وأعراض برد وكحة، وجميعها أعراض ليس لها أي علاقة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه أثناء أعمال فحص المخالطين لـ"صلاح"، من أبناء القرية، أثناء حضورهم حفل زفاف شقيقه، وتم تسجيل تلك الإصابات، يوم السبت الماضي، وتبين أن الأعراض التي ظهرت عليهم خاصة أمراض عادية، وليس لها أي علاقة بكورونا، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن المسئولين في الطب الوقائي بالإدارة الصحية في بسيون على تواصل بشكل دائم مع المخالطين، منذ بدء الفحص لمتابعة احوالهم الصحية، ولم تظهر أي أعراض على جميع من تم فحصهم من المعازيم، لها علاقة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن حفل الزفاف مر عليه 9 أيام، وأعراض فيروس كورنا تظهر مع اليوم السابع من الاختلاط، وتتزايد الأعراض بشكل تدريجي، وهذا الأمر لا ينطبق مع المخالطين الـ6 أو أي أحد من المعازيم بشكل عام في حفل زفاف شقيق صلاح، وفي حالة انخفاض الأعراض، كما حدث مع المعازيم، وخاصة هؤلاء الأشخاص الـ6، يؤكد أنها أعراض عادية، وليست نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.