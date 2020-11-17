صحة الغربية: دعم صدر المحلة بـ"تانك أكسجين" بتكلفة مليون و100 ألف جنيه

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تركيب "تانك أكسجين" جديد بسعة 6000 لتر بمستشفى صدر المحلة، بتكلفة إجمالية مليون ومائة ألف جنيه، دعمًا من وزارة الصحة والسكان.

وأضاف "حميدة" في تصريح له، اليوم، أن المستشفى جرى تطويه بتكلفة 40 مليون جنيه والتكلفة الكلية حوالى 65 مليون جنيه بعد الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين لتغذية شبكة الغازات بالمستشفى، لخدمة مرضى الرعاية المركزة.

وأجرى "حميدة" جولة مفاجئة بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، اليوم، تفقد خلالها المركز بكل أقسامه الفنية والإدارية، وعبر عن سعادته بالنظام العام والنظافة، وانضباط العاملين بتعليمات مكافحة العدوى، وأشاد بدور البنك في توفير الدم للمستشفيات الحكومية مجانا، وللمواطنين بدون طلب تبرع بالدم من أهل المريض، مقدما الشكر إلى الدكتورة أمل سافوح، مدير المركز، وجميع العاملين على الجهد المبذول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية نظمت حملة مكبرة، استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة، لرصد المخالفات وقام الدكتور محمود العيسوي سنيد، مفتش العلاج الحر ورأفت السباعي بغلق 5 معامل بالمحلة الكبرى وقرية الهياتم لوجود بعض المخالفات.