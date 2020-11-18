غداً.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات سمنود 3 ساعات للصيانة

أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سمنود الجديدة، غداً الخميس، لمدة 3 ساعات، من السابعة حتى العاشرة صباحاً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

وأوضح رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الأماكن التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، خلال تلك المدة الزمنية بمدينة سمنود، تشمل مناطق "السكة الحديد، والشحانية، وسماحة، والترعة، وجزء من المنطقة الصناعية، ومنطقة المركز، ومنطقة المستشفى، وشارع البحر حتى بيع المصنوعات، ومدخل مدينة سمنود، وميدان النحاس".

وأضاف أن خطوط الريف تشمل قرى "محلة زياد، وميت عساس، وكفر حسان، وكفر الثعبانية، والراهبين، والناصرية، وبهبيت الحجارة، وبلوحة أبو علي" بالمحلة الكبرى، ومناطق "مبارك، والعباسية ، والسلندرات، ونادي المعلمين" بمدينة المحلة، إضافة إلى مركز شرطة المحلة.

وفي وقت سابق، عقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 73"، لمجابهة الكوارث والأزمات، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات.

وأوضح المحافظ أن التدريب يأتي تنفيذاً للكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عملية "صقر" المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ محاكاة عن الأزمات والكوارث المختلفة وكيفية التعامل معها بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية، من خلال القيام بتجربة اصطفاف المعدات، للاطمئنان على جاهزيتها خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر.

وخلال الاجتماع، استعرضت كافة الجهات استعدادها لكيفية تنفيذ التدريب العملي، وأكد المحافظ أهمية هذا التدريب من خلال إجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على كيفية الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشدداً على ضرورة وضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية حال وجود حريق، وكيفية التعامل مع الحرائق، وتحديد طرق بديلة، وكيفية تدخل قوات الحماية المدنية.

وشدد "رحمي" علي جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات الإيواء العاجل، كما وجه رؤساء المدن والأحياء بمراجعة المعدات والسيارات المستخدمة في كسح وشفط مياه الأمطار والسيول، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا بتوفير المطهرات والكمامات، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى تخفيف الأضرار والحفاظ على سلامة المواطنين.