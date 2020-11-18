تصل لـ3 ساعات.. الخريطة الكاملة لانقطاع الكهرباء عن أحياء القاهرة

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ برامج الصيانه المبرمجه وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الأمر الذي يستدعي قطع التيار الكهربائي على عدد من أحياء القاهرة خلال أعمال الصيانه المطلوبه لغرف المحولات وخطوط الشبكات بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وترصد "الوطن" المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة، كالتالي:

الإدارة العامة لشبكات غرب القاهرة

- 60 شارع السبتية

- المبنى بجوار مراقبة السبتية

- المحطة الفرعية السبتية (العنابر)

الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب

- شارع المختار

- 7 شارع المنيل بنزايون

- أحمد الحاسب

- شجرة المندرة

- شارع المقياس الملك الصالح

- شارع الفتح

- 3 شارع الأخشيد

- شارع حسن يوسف

الإدارة العامة لشبكات القلعة

- درب الخدام

- حارة عبده مصطفى حلوات

- إسكان سوق السلاح الدرب الأحمر

الإدارة العامة لشبكات المقطم

- منطقة الهضبه الوسطى الـ70 فدان

- منطقة مساكن الزلزال مساكن صبحي حسين

- مساكن الجيزة

- مساكن القاهرة

الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام

- شارع ممدوح حسين خلف المطبعة

- شارع مصر حلوان الزراعي

- شارع زيدان من مصر حلوان

- شارع فاروق العيسوي

- الشيخ سليمان محمد

- شارع الأزهار

- منطقة جزيرة دار السلام

- شارع الرياض شارع الفتح ومتفرعاته

الإدارة العامة لشبكات المعادي

- شارع 105

- شارع مصر حلوان صقر قريش الكندي

الإدارة العامة لشبكات حلوان

- طريق الأتوستراد الشركة العامة للأعمال الهندسية

- مخبز القوات المسلحة

- طريق الأوتوستراد

- دواجن الأتوستراد

- مصنع سالم مبروك

الإدارة العامة لشبكات 15 مايو

- امتداد 15 مايو المجاورة 10

- الإسكان العائلي