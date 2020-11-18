"التعليم": سائق أتوبيس المدرسة الخاصة اصطدم بعمود إنارة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الوطن"، إن حادث أتوبيس المدرسة الخاصة الذي وقع صباح اليوم في منقطة الهرم، كان بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى للاصطدام بعمود إنارة والرصيف.

وأضاف بأن وزارة التعليم تتابع مع الصحة، تفاصيل إصابات الطلاب ووضعهم الصحي في مستشفى الهرم، فضلا عن متابعتها مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لوقائع الوضع الحالي".

وأعلن خالد حجازي مدير التربية والتعليم بالجيزة، أن وفدا من المديرية يتفقد حاليا حالة تلاميذ مدرسة كرييتف للغات بمستشفى الهرم، الذين تعرضوا لحادث اصطدام بعمود إنارة، وهم في طريقهم إلى المدرسة.

وأكد مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تحفظت على سائق أتوبيس مدرسة خاصة للغات عقب انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة.

وأوضحت المصادر، أنه جرى التحفظ على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية كما أصيب عدد من التلاميذ بإصابات سطحية وكدمات متفرقة.

وتابعت المصادر بأن سيارة الإسعاف نقلت جميع التلاميذ والمشرفة إلى مستشفى الهرم بعد الحادث، وتبين أن إصابات التلاميذ عبارة عن كدمات في مختلف أنحاء الجسد، بينما إصابة المشرفة أكثر خطورة لكن حالتها الصحية مستقرة.