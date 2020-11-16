بقرار وزاري.. "سويد" وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمنوفية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بتولي أحمد محمد عبد ربه سويد، مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية أيهما أقرب.

كما قرر شوقي تولي هاني عنتر سيد إبراهيم، معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالجيزة مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية أيهما أقرب.

علي صعيد آخر، أكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن إجمالي الإزالات التي تمت بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى الآن بلغت 56 حالة علي مساحة فدان و9 قراريط و 3 أسهم، عبارة عن (55) حالة إزالة فورية وحالة إزالة سابقة بمساحة (12 سهم)، مشدداً علي مسئولي إدارة حماية الأراضي بالمديرية بضرورة رصد أية تعديات و إتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

يأتي هذا استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتطبيق القانون علي الجميع دون أي إستثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون فى حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على هيبة الدولة .