وكيل التربية والتعليم بمطروح يكرم الطلاب المتميزين ثقافياً بالمدرسة النووية

كرم الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، الطلاب المتميزين في الأنشطة المكتبية والثقافية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور محمد راتب مدير إدارة الضبعة التعليمية ووصفي صافي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ورضا الشناوي وكيل المدرسة.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب المكرمين مؤكداً لهم أهمية دور الأنشطة بكافة أنواعها فى تكوين شخصية الطالب لتجعله قادراً على تحمل المسئولية واتخاذ القررات وحل المشكلات بصورة إبداعية بجانب أن القراءة تزيد من الإدراك المعرفى وتنمي الموروث الثقافي لديه.

وأكد أن تشجيع الطلاب على القراءة من ضمن أولويات تعليم مطروح وتنفيذا للتعليمات الوزارية مشيراً أن القراءة تمكن الطالب من التفريق بين الحق والباطل وتنمى لديه القيم الأخلاقية وترسخ داخله الشعور بالولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.

وعقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا مع الطلاب الجدد الملتحقين بالمدرسة النووية الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة، بحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية، ووصفي صافي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، ورضا الشناوي وكيل المدرسة.

ورحب "النيلي" بالطلاب في تلك القلعة التعليمية الشامخة، ناقلًا لهم تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، مؤكدًا حرص المديرية على توافر كافة الأجواء التعليمية والصحية المتميزة لهم في ظل إتباع إدارة المدرسة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالفصول التعليمية وفندق الإقامة.

ونصح "النيلي" طلاب الصف الأول خلال الاجتماع بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم، خاصة أن الأضواء ملقاة عليهم لمستوياتهم التعليمية والعلمية المرتفعة بالمراحل التعليمية السابقة، وكذلك اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بتلك المدرسة النووية المتقدمة الفريدة من نوعها.

وأوضح وكيل الوزارة للطلاب الجدد، أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة، مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لهم في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بمصر لتنضم لمصاف الدول المتقدمة.