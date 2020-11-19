في ذكراه.. قصة اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير

يحيي الأقباط الأرثوذكس في صلواتهم بالكنائس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 10 من شهر هاتور لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس في روما في أيام فكتور بابا روما وديمتريوس بابا الإسكندرية.

ويذكر السنكسار، أن سبب انعقاد هذا المجمع إن المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس ثم يصومون ابتداء من اليوم الذي يليه، ويفطرون في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير، وبعد أيام يصومون أسبوع الآلام ثم يعيدون عيد القيامة المجيد، ولما قدم القديس ديمتريوس بطريركًا علي كرسي الإسكندرية، وضع قواعد حساب الأصوام والأعياد المتنقلة التي يتم الاحتفال بها إلى الوقت الحاضر، وأرسل نسخا منها إلى فكتور بطريرك روما، ومكسيموس بطريرك إنطاكية، وأغابيوس أسقف أورشليم.

ويضيف السنكسار، أنه لما وصلت هذه الرسالة إلى بابا روما قرأها فاستحسنها كثيرا وجمع أربعة عشر عالما من أساقفة كرسيه وجماعة من علماء القسوس، فحصوها فأقروها ونشروها في جميع بلادهم، وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو الآن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.