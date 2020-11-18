وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية

تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء المصاحبة للدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية؛ برئاسة الدكتور مجدي صابر والمقام في الثامنة مساء الجمعة 20 نوفمبر على المسرح الكبير بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وتحية الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة النجمة ريهام عبدالحكيم.

وقالت عبدالدايم إن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية منذ تأسيسها أحد الوسائل الفاعلة في الكشف عن ذخيرة مصر من المواهب الواعدة، مضيفة أن مسابقة الدورة الـ 29 تميزت بالتنوع وأتاحت الفرصة للعديد من الصاعدين للإعلان عن أنفسهم مؤكدة مواصلة سعي وزارة الثقافة لتقديم النابغين والمبدعين في مختلف المجالات، من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الحفل يتضمن فقرات غنائية وموسيقية لكلا من نهى حافظ، آيات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى ونانسي عاطف وهبه عادل، وهبه ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة للشباب والأطفال، بسملة كمال الفائزة بالمركز الأول في غناء الأطفال، عبدالله سمير الفائز الأول في مسابقة العزف على آلة "التشيللو"، والعازفون محمد ظهير "كمان"، حمادة النجار "بيانو"، وحيد ممدوح "جيتار"، وائل النجار "أوكوريون"، محمد فوزي "كلارينيت".

وقالت مدير المهرجان والمؤتمر إنه تم إعداد برنامج فني متميز يضم باقة من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة منها مصر التي في خاطري، ليه يا قلبي، كل ده كان ليه، عيون القلب، حكايتي مع الزمان، ليالي الأنس، رسالة من تحت الماء، عودت عيني، القريب منك، فيها حاجة حلوة، روحي وروحك بالإضافة إلى العملين الفائزين بالجائزة الكبرى أرض واحدة وكلمني وأوبريت تحيا الموسيقى العربية الذي تم تقديمه لأول مرة في افتتاح فعاليات الدورة 29.