وزيرة الثقافة تنعى الكاتب سعيد الكفراوي

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوى الذى غيبه الموت اليوم 14 نوفمبر عن عمر يناهز 81 عام وقالت ان الراحل احد ابرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربى وشكلت اعماله عالما ادبيا خاصا ومتفردا

عبد الدايم: رحل الكفراوى احد ابرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربى واعماله شكلت عالما ادبيا خاصا ومتفردا

يشار ان سعيد الكفراوى ولد عام 1939، بدأ اهتمامه بالأدب في بداية الستينيات مع أبرز أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة ، كان من أشهر الحضور في مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة عن مجموعته «البغدادية».