خطوات قراءة فاتورة وعداد الكهرباء.. "عشان تتأكد من الاستهلاك"

يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة باستهلاك الكهرباء، لذلك يلجأ العديد منهم إلى مراجعة الاستهلاك الخاص بهم، من خلال قراءة الفتورة والعداد للتأكد من الاستهلاك وسلامة الفاتورة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طريقة قراءة الفاتورة والعداد الخاص بالكهرباء للتأكد من الاستهلاك، كالتالي:

طريقة قراءة فاتورة الكهرباء

وضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طريقة قراءة فاتورة الكهرباء حتى يتم التأكد من القيمة المطلوبة مقارنة بالاستهلاك الشهري، كالتالي:

خانة الاستهلاك: وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك: وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة رسوم النظافة: يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح بين 3 جنيهات لـ 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

خانة سابقة: هي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة رسوم: وهي التي يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالي: وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداد بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة: توضح رقم العداد المملوك للمستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجوده بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

خانة تاريخ الإصدار: توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

خانة منطقة: تحمل أرقام المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة: وتحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط: وهي الخانة التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده: وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

طريقة قراءة عداد الكهرباء

- عداد ديجيتال ذات 3 أوجه: القراءة من 7 خانات وتقرأ كاملة.

- العداد ديجيتال ذات وجه واحد: القراءة من 5 خانات، وبعد الفاصل (.) لا تقرأ.

- العداد الميكانيكي: تكون القراءة من 4 خانات، ويتم إضافة رقم قبل القراءة، ويوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكنك مراجعته من فاتورة الشهر السابق.

- العداد الميكانيكي ذات وجه واحد: القراءة من 5 خانات، والرقم الأخير في جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود (,) أو مربع باللون الأحمر.