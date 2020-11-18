قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل طبيب الشرقية وحبسه 15 يوما

وافقت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بالقيام بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت الغرفة استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، أمس الثلاثاء، قبل أن توافق غرفة المشورة، اليوم الأربعاء، على استئناف النيابة.