في عيد ميلادهما.. 3 أفلام جمعت بين الفتى الأسمر ومنى زكي

يحل اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، والذي يصادف أيضًا يوم عيد ميلاد الفنانة منى زكي.

ويعد "الفتى الأسمر" من أوائل الفنانين الذين اكتشفوا الفنانة منى زكي في بداية مشوارها الفني، حيث تعاونا معًا في 3 أفلام سينمائية مثلّت البدايات الفنية لها، وخلقت شعبية لها لدى الجمهور.. وتستعرض "الوطن" هذه الأفلام في السطور التالية:

1- اضحك الصورة تطلع حلوة

عام 1998 كان التعاون الأول بين الفنان أحمد زكي والفنانة منى زكي في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" من إخراج شريف عرفة، وتأليف الكاتب والسيناريست وحيد حامد، وجسدت "منى" شخصية "تهاني" ابنة البطل خلال أحداث الفيلم.

وسرد الفيلم قصة مصور فوتوغرافيا يدعى سيد غريب هاجر من بلدته إلى القاهرة بحثًا عن مكان قريب من كلية طب القصر العيني والتي التحقت بها ابنته "تهاني"، وخلال دراستها بالجامعة تصطدم الابنة بالمجتمع الأرستقراطي، وتنشأ علاقة حب بينها وبين ابن رجل أعمال وتتوالى أحداث الفيلم.

وشارك في بطولة الفيلم "سناء جميل، وعزت أبو عوف، وكريم عبد العزيز، وليلى علوي، ويوسف عيد.

2- أيام السادات

عام 2001، قدم الفنان الراحل أحمد زكي واحدة من أهم مشاريعه السينمائية بفيلم "أيام السادات"، حيث جسد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وكان منتجًا للفيلم وشارك في كتابته أيضًا.

وتعاونت الفنانة منى زكي في الفيلم مجسدة شخصية السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل بمرحلة الشباب، وهو الدور الذي استكملته بعد ذلك الفنانة ميرفت أمين خلال أحداث الفيلم.

وتناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات من خلال سرد مشوار حياته من البداية وحتى حادث اغتياله في المنصة، وذلك على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية، وجاء الفيلم من إخراج محمد خان وسيناريو وحوار أحمد بهجت، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين.

3- حليم

كان آخر تعاون بين الفنانة منى زكي والفنان أحمد زكي في آخر أفلامه "حليم" والذي تناول قصة حياة أسطورة الغناء العندليب عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة وحتى وفاته.

وجاء الفيلم من تأليف محفوظ عبد الرحمن وسيناريو وحوار وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكي، وجمال سليمان، وسلاف فواخرجي، وعزت أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وصلاح عبد الله.

يذكر أن الفنان أحمد زكي رحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005 عن عمر ناهز 56 عامًا، بعدما قدم مشوارا فنيا برصيد فني قارب 100عمل فني سواء بالدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح والسينما.