ضبط 5 أطنان مخصبات وأسمدة مغشوشة في حملة لـ"زراعة القليوبية"

شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة في محافظة القليوبية، بقيادة المهندسة رجاء أبوضيف، حملة مكبرة بمركز الخانكة، وذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للمبيدات، والدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لمتابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة للمصانع.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بقرية "العكرشة"، دائرة المركز، وتم تحرير محضر بذلك، كما تم تشميع المصنع، والتنبيه بسرعة استكمال مستندات الترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وحصرت الحملة كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية، تم ضبطها داخل المصنع، وتم تقييدها بالمحضر والتى تخطت إجماليها 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة مغشوشة.

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، المهندس حسن زايد، عن تنفيذ حملة للتخلص من أي رواكد للمبيدات أو الأسمدة داخل الإدارات الزراعية، بناءً على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزي للمبيدات، بمكافحة الآفات وأي رواكد، سواء كانت أسمدة أو مبيدات، داخل مخازن الإدارات، ويمكن أن تسبب خطورة على البيئة، والتخلص منها بأسرع ما يمكن وبطريقة آمنة.

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم تشكيل لجنة من المديرية، وتم التوجه إلى الإدارة الزراعية في كفر شكر، حيث يوجد مخزن ضبطيات مبيدات وأسمدة، وقامت اللجنة باستلام المضبوطات، تمهيداً للتخلص منها بمعرفة وزارة البيئة، طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الخصوص.

وكان وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية قد كلف في وقت سابق، الأجهزة الفنية والرقابة على المبيدات بالمحافظة، بتنفيذ حملة للمتابعة والتفتيش على محلات بيع المبيدات، تنفيذاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لضبط مخالفات بيع وتداول مبيدات مغشوشة أو محظور تداولها أو مبيدات مهربة.

وقال "زايد" إن الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية شنت حملات تفتيشية على محلات الإتجار في هذه المنتجات، في نطاق مدينة العبور، لضبط أي مخالفات بهذا الشأن، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، وأضاف أنه تم التنبيه على أصحاب محلات بيع المبيدات والتجار، بأن أي مبيد أو مخصب مستورد وغير مسجل بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، لا يجوز الإتجار فيه، ويجري مصادرته، كما تم التنبيه بأنه لا يجوز استخدام مبيدات الصحة العامة كمبيدات زراعية، وحذر من أنه سيتم مصادرتها وتحرير محاضر غش تجاري للمخالفين.