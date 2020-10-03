زراعة القليوبية: حملة للتخلص الآمن من رواكد المبيدات والأسمدة

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، المهندس حسن زايد، عن تنفيذ حملة للتخلص من أي رواكد للمبيدات أو الأسمدة داخل الإدارات الزراعية، بناءً على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنه مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزي للمبيدات، بمكافحة الآفات وأي رواكد، سواء كانت أسمدة أو مبيدات، داخل مخازن الإدارات، ويمكن أن تسبب خطورة على البيئة، والتخلص منها بأسرع ما يمكن وبطريقة آمنة.

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم تشكيل لجنة من المديرية، وتم التوجه إلى الإدارة الزراعية في كفر شكر، حيث يوجد مخزن ضبطيات مبيدات وأسمدة، وقامت اللجنه باستلام المضبوطات، تمهيداً للتخلص منها بمعرفة وزارة البيئة، طبقا للقواعد المتبعة في هذا الخصوص.

وكان وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية قد كلف في وقت سابق، الأجهزة الفنية والرقابة على المبيدات بالمحافظة، بتنفيذ حملة للمتابعة والتفتيش على محلات بيع المبيدات، تنفيذاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لضبط مخالفات بيع وتداول مبيدات مغشوشة أو محظور تداولها أو مبيدات مهربة.

وقال "زايد" إن الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية شنت حملات تفتيشية على محلات الإتجار في هذه المنتجات، في نطاق مدينة العبور، لضبط أي مخالفات بهذا الشأن، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، وأضاف أنه تم التنبيه على أصحاب محلات بيع المبيدات والتجار، بأن أي مبيد أو مخصب مستورد وغير مسجل بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، لا يجوز الإتجار فيه، ويجري مصادرته، كما تم التنبيه بأنه لا يجوز استخدام مبيدات الصحه العامة كمبيدات زراعية، وحذر من أنه سيتم مصادرتها وتحرير محاضر غش تجاري للمخالفين.

ونجحت مديرية الزراعة، في وقت سابق، في تحرير 33 محضر مخالفات لأصحاب المخازن للمبيدات والأسمدة والمصانع غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمسطحات بالقاهرة، ومباحث التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومسطحات القليوبية، وذلك خلال الفترة الماضية.