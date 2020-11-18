الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والوجه البحري بدءا من الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس ما زال مستقرا على معظم أنحاء الجمهورية اليوم، حيث تشهد البلاد طقس لطيف أثناء ساعات النهار، ولكن يكون بارد أثناء الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت شاكر، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك فرق واضح في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار والطقس ما زال مستقرا ولكن هناك شبورة مائية على بعض المناطق للسواحل الشمالية للبلاد تكون موجودة في الصباح الباكر، وأيضا تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة وتؤثر على الطرق الزراعية والسريعة.

وتابعت أنه ما زال هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة تماما، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت تصدر خريطة لأمكان الأمطار المتوقعة وتكون حوالي 3 أيام قادمة بداية من غدا وحتي يوم السبت ستبدأ كميات الأمطار تزيد وستكون من متوسطة إلي غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد "السلوم، مطروح، الإسكندرية وتمتد إلي رشيد، بلطيم، دمياط، وبورسعيد".

واستطردت، أنه مع مساء يوم الخميس ستزيد كميات الأمطار على مدينة الإسكندرية تحديدا، ويوم الجمعة ستكون كميات الأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية "مطروح، السلوم، الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، دمياط، بورسعيد، العريش"، وستمتد لمحافظات الوجة البحري "كفر الشيخ، البحيرة، دمنهور، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغريبة" وكل هذه المحافظات ستشهد أمطار يوم الجمعة القادمة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقاهرة متوقع سقوط أمطار يوم الجمعة ولكنها ستكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة ولن يكون هناك أي مشاكل وبعض مناطق من شمال بورسعيد، وستستمر حالة الأمطار حتي يوم السبت بغزارة على السواحل الشمالية، ولكن ستقل شدتها كلما اتجهنا لمحافظات الدلتا وتنعدم بالنسبة للقاهرة، وهذه الحالة ستبدأ من غدا الخميس وستستمر حتي يوم السبت القادم.