آخر موعد 29 نوفمبر.. شروط التقدم لـ12 منحة دراسية بجامعة النهضة

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف، عن فتح باب التقديم لعدد 12 منحة دراسية مقدمة للطلاب، على أن يستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الحالي.

وتستعرض "الوطن" الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للمنح الدراسية على النحو التالي:

أولًا: شروط التقدم للمنحة

1. حصول الطالب على مجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

2. أن يجتاز اختبارات القدرات.

3. تكون الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والجيش.

4. عند التساوي في استيفاء الشروط السابقة؛ تكون الأولوية للحاصل على مجموع درجات أعلى.

5. أن يكون المتقدم للمنحة من محافظات الصعيد، والأولوية لأبناء محافظة بني سويف.

6. توجد أولوية للتفوق الرياضي على أن يقدم ما يثبت ذلك.

شروط استمرار المنحة

يشترط لاستمرار تمتع الطالب بالمنحة من الجامعة حصوله على معدل تراكمي عام 3.0 GPA على الأقل عند انتقاله إلى العام الجامعي التالي.

الأوراق المطلوبة للتقدم للمنح الدراسية

- صورة شهادة الثانوية العامة 2020.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- برنت تأمينات اجتماعية (حكومة/قطاع خاص) لعائل الأسرة.

- كشف مفردات المرتب لولي الأمر/العائل (في حالة وفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة).

- صور شهادات ميلاد الأخوة وتدرجهم الدراسي.

- عنوان السكن "عقد تمليك أو عقد إيجار".

- يستمر تقديم الأوراق حتى يوم 29 نوفمبر الحالي، ويكون التسليم باليد بالمقر الإداري لجامهة النهضة الكائن في: 25 شارع عبدالمنعم رياض - الدقي - الجيزة.

تفاصيل المنح الدراسية المقدمة

- كلية الطب البشري: عدد منحتين دراسيتين، ويكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات.

- كلية الإعلام: عدد 4 منح دراسية، ويكون عدد سنوات الدراسة 4 سنوات.

- كلية الهندسة: عدد 6 منح دراسية، ويكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات.