دليل الأفلام الجديدة بالسينمات في دور العرض.. جريمة وأكشن ورعب

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة هذ الأسبوع، تتنوع بين الجريمة والحركة والرعب ، وتقدم "الوطن" في التقرير التالي نبذة عن الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك:

Target Number One

تدور أحداث الفيلم حول بائع مخدرات يصبح متجول سابق متورط في جريمة الإتجار بالمخدرات، ليواجه تهمة الحبس لمدة 100 عام، لكنه يحاول النجاة من سجن بانكوك شديد الصعوبة، وتصبح القضية مشهورة على المستوى العالمي.

أبطال الفيلم جيه. سي. ماكينزي، ستيفن متشاتي، جوش هارتنت، جيم جافيجان، أنطوان أوليفييه بيلون، دون ماكلير، ومخرج الفيلم دانيل روبي.

Becky

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مراهقة تتحول عطلتها بمنزل بالقرب من بحيرة إلى كابوس، بسبب هجوم مجموعة من المجرمين عليها، مما يتسبب في وضع المجموعة والفتاة في خطر كبير.

أبطال الفيلم لولو ويلسون، جويل مكهيل، كيفن جيمس، أماندا بروجل، روبرت مالييت، رايان ماكدونيل، ومخرج الفيلم جوناثان ميلو.

Relic

تدور أحداث الفيلم حول أم مسنة تختفي لسبب غير مفهوم، فتذهب ابنتها وحفيدتها لمنزل العائلة الريفي للبحث عن الأم لكن تبدأ الحقائق المظلمة الخروج للنور.

أبطال الفيلم إيملي مورتيمر، بيلا هثكوت، روبن نيفين، كريس بنتون، ستيف رودجرز، ومخرج الفيلم ناتالي إريكا جيمس.

أوفسايد الخرطوم

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء الشابات في الخرطوم تقررن تحدي الحظر المفروض على الحكم العسكري الإسلامي للسودان، وتأسيس فريق كرة قدم احترافي فشلن في الحصول على تصريح رسمي بتكوينه.

أبطال الفيلم إلهام بالاتون، نضال فضل الله، فاطمة جادال، سارة جبارة، ومخرج الفيلم مروى زين.