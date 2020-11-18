"البحر الأحمر السينمائي" يعرض 11 فيلما في عروض "تجريب" على يوتيوب

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، انطلاق عرض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب" خلال الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر الجاري، عبر القناة الرسمية للمهرجان بموقع "يوتيوب".

وأكدت إدارة المهرجان، في بيان، أن الهدف من هذه الخطوة هو إبراز كوكبة المواهب الصاعدة في السينما السعودية الجديدة، مضيفة أن الأساس في برنامج "تجريب" هو التحرر والخروج عن المألوف، حيث يمنح صناع الأفلام الحرية للخروج لنا بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون.

وأضافت: لن يشعر صنّاع الأفلام المقبولين في البرنامج بأي شعور بالوحدة، حيث سيجدون أنفسهم محاطين بمن يشاطرهم نفس الشغف والميول، أفلام بمدد وأنواع مختلفة قادمة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية".

وتابعت: سيتم عرض أحد عشر فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، حيث ستبدأ العروض من 18 حتى 30 نوفمبر على قناة اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.

كما سيتم عرض أفلام جديدة كل يومين اعتبارًا من 18 نوفمبر الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وحتى 30 نوفمبر.

وذكر البيان تفاصيل الجدول الزمني الكامل للبرنامج كالآتي:

- الأربعاء 18 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "عار"، إخراج عبدالله البن حمضة.

- الأربعاء 18 نوفمبر، التاسعة مساءً - عرض فيلم "101 طريقة عمل جوازك"، إخراج قمر عبدالملك.

- السبت 21 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "صورة لا ذاتية"، إخراج أسعد بدوي.

- السبت 21 نوفمبر، التاسعة مساءً – عرض "في حضرة القمر"، من إخراج لولوة الدهيمي.

- الاثنين 23 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "ودقت الساعة"، إخراج أيمن العلي.

- الاثنين 23 نوفمبر، التاسعة مساءً – عرض فيلم "القاري"، من إخراج أحمد الحساوي.

- الأربعاء 25 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "نفور"، إخراج موضي الزامل.

- الأربعاء 25 نوفمبر، التاسعة مساءً – عرض فيلم "نفس"، إخراج رزان الصغير.

- السبت 28 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "تذكرني"، من إخراج محمد حماد.

- السبت 28 نوفمبر، التاسعة مساءً – عرض "لون الغروب، من إخراج حيدر داوود.

- الاثنين 30 نوفمبر، الخامسة مساءً – عرض فيلم "محطة الشمس النائمة، من إخراج أنهار سالم.

ويقع مقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة القديمة، وهي منطقة تاريخية في المنطقة الغربية من المملكة.

ويقع هذا المهرجان في مركز الاهتمام العالمي المتزايد بأفلام الصنّاع العربن ومن خلال برامجها المختلفة، يدعم الجيل القادم من صنّاع الأفلام السعوديين عن تمويلهم وتوفير الإرشاد اللازم وابراز أعمالهم.