اصطادوا سمكة قرش.. أمن البحر الأحمر يلاحق طاقم مركب صيد

تكثف الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر جهودها للبحث عن قارب صيد على متنه مجموعة من الصيادين، قاموا بإصطياد سمكة قرش من الحجم الصغير بالشواطئ الواقعة بين العين السخنة وشواطئ الغردقة.

كانت جميعة المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، تلقت بلاغًا بقيام مجموعة من الصيادين على متن مركب صيد بإصطياد سمكة قرش، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بسرعة العثور على قارب الصيد بالمنطقة الواقعة بين شواطئ العين السخنة ومدينة الغردقة بناء على قانون البيئة المصري رقم 119 سنة 2009 الذي يمنع بيع أو صيد أو تجارة القرش ميت أو حي او أجزاء منه في المحافظات المصرية.

وأوضح حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالمحافظة أن السواحل المصرية المطلة على البحر الأحمر تضم أكثر من 30 نوعًا من أسماك القرش، ومعظم أسماك القرش المعروف عنها مهاجمة البشر موجودة بالبحر الأحمر، وفقا لبيانات وزارة البيئة.

وأشار إلى أن حوادث هجوم القرش على البشر تحدث نتيجة خطأ من البشر أنفسهم وذلك لممارسات خاطئة من البشر وعلى رأسها إطعام أسماك القرش، وصيدها حيث يؤدى هذا إلى تحور وتعدل سلوكها. ويجعلها أكثر خطورة على البشر .