تطعيم 67 ألف طالب بمضادات الطفيليات المعوية في البحر الأحمر

كشفت مديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر عن الانتهاء من تجريع 66 ألف و654 تلميذاً وتلميذة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية، التي يجري تنفيذها بجميع المدارس في مختلف مدن وقرى المحافظة، بناءً على توجيهات المحافظ، اللواء عمرو حنفي، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الأربعاء، إلى أن فعاليات الحملة انطلقت منذ الثامن من نوفمبر الجاري وتستمر حتى غد الخميس، حتى يتم الانتهاء من تجريع طلاب المدارس على مستوى المحافظة، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأزهرية، للقضاء على الديدان والطفيليات المعوية، حفاظاً على الصحة العامة للتلاميذ.

وفي السياق، عقدت مديرية الصحة عدداً من الندوات التثقيفية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للكشف عن الأمراض المزمنة، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحملة القومية للتجريع ضد الديدان المعوية.

ووجه "مرعي" بعقد ندوات توعية للمواطنين وفي المصالح الحكومية، لرفع الوعي الصحي، وذلك تحت إشراف الدكتورة رانيا صفوت، مدير إدارة الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية، وتحت إشراف مديري الإدارات الصحية التابعة لديوان مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر.