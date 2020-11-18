تجديد حبس 3 متهمين بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم، في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهمين بالنصب والاستيلاء على عدة ملايين من الجنيهات، من الأهالي بقرى المركز، بزعم توظيفها، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، وهم "ح. ع. ش."، 52 سنة، تاجر، و"م. ش."، موظف بالكهرباء، و"ر. أ."، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية "مناصفور"، دائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباح شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقفوا عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 شهور.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني، فيما قام الثالث بتسليم نفسه، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول.

وقال "عصام س."، أحد الضحايا، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أودع لدى المتهم الأول نحو 650 ألف جنيه، وحصل على أرباح بصورة منتظمة، ثم سحب منه مبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعهم لدى المتهم الثاني، ثم سحب دفعة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعها لدى المتهم الثالث.

وأضاف أنه حصل على أرباحه من الثلاثة بصورة منتظمة لعدة شهور، ثم فوجئ بتوقف صرف الأرباح، مشيراً إلى أن المتهم الأول ترك القرية وهرب منذ نحو شهر، بعدما استولى على نحو مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم الثاني حوالي 10 ملايين جنيه.