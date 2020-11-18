صور.. بطرس دانيال يهدي يوسف إسماعيل لوحة "أسماء الله" بعد إجرائه جراحة

زار رئيس المركز الكاثوليكي بطرس دانيال، الفنان يوسف إسماعيل، بعد تركيبه دعامتين بالقلب ودخوله العناية المركزة.

ونشر "دانيال" صور تجمعهما بمنزل "إسماعيل"، وعلق عليها قائلاً، "الحمد لله على سلامة الفنان يوسف إسماعيل.. قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما صباح اليوم الأربعاء بزيارة الفنان القدير يوسف إسماعيل بمنزله بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها".

وأضاف، "في ختام الزيارة تم إهدائه لوحة تحمل أسماء الله الحسنى، وعبّر الفنان عن شكره وسعادته لهذه الزيارة، كما طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، شاكرًا جميع من قاموا بالسؤال عنه.

وغادر الفنان يوسف اسماعيل المستشفى بعد تركيب دعامة، وتعرضه لأزمة صحية شديدة الأيام الماضية، والتى دفعت أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات.

وتابع نقيب الممثلين أشرف زكى حالته الصحية باستمرارية حتى خروجه من المستشفى، وخضع يوسف إسماعيل إلى تركيب دعامة في القلب وطمأن جمهوره ، ونشر المخرج إسلام إمام صورة يوسف إسماعيل، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلق: "ألف ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل".

ويوسف إسماعيل هو ممثل مصري، بدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات وعمل بالسينما والتليفزيون وأدى أدوارًا ثانوية مساعدة أدى في أغلبها دور الشاب المطحون، ومن أعماله مسلسلات "خالتي صفية والدير" عام 1995، و"أوبرا عايدة" عام 2000، و"الناس في كفر عسكر" 2003، و"فرح ليلى" عام 2013.

وعُرف "إسماعيل" في دور زوج شقيقة همام المتزوج في منزل حماته في فيلم "همام في أمستردام" عام 1999، كما شارك بدور كمال المتزمت والمنضم للجماعات الإسلامية وزوج المنقبة "جميله عزيز" في فيلم "أيام الخادمة أحلام" عام 2005، وهو أيضًا الصحافي الفضولي في فيلم "شورت وفانلة وكاب".