بطرس دانيال ناعيا عايدة كمال: صاحبة الواجب والذوق الرفيع والأخلاق

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، الفنانة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب دانيال: "رحلت عن عالمنا الأرضي الفنانة المحترمة الخلوقة عايدة كامل صاحبة الواجب والذوق الرفيع والأخلاق، التي لم تتوانَ عن السؤال والمعايدات، لذا نقدّم من قلوبنا خالص التعازي لذويها ومحبيها طالبين لها الرحمة من الله".

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.