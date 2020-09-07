رئيس التحرير

محمود مسلم

بطرس دانيال ناعيا عايدة كمال: صاحبة الواجب والذوق الرفيع والأخلاق

كتب:

ضحى محمد
01:39 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عايدة كامل

عايدة كامل

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، الفنانة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب دانيال: "رحلت عن عالمنا الأرضي الفنانة المحترمة الخلوقة عايدة كامل صاحبة الواجب والذوق الرفيع والأخلاق، التي لم تتوانَ عن السؤال والمعايدات، لذا نقدّم من قلوبنا خالص التعازي لذويها ومحبيها طالبين لها الرحمة من الله".

 

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.

اقرأ المزيد:

مسلسلان قدمتهما عايدة كامل لنجيب محفوظ في الدراما التلفزيونية

عزاء عايدة كامل بمدافن الأسرة في طريق الواحات

وزيرة الثقافة تنعى عايدة كامل: نجمة قوى مصر الناعمة

أمين "الأعلى للثقافة" ينعى عايدة كامل: إلى جنة الخلد يا أغلى الناس

نقيب المهن التمثيلية ينفي إصابة عايدة كامل بكورونا قبل وفاتها