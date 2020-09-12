بطرس دانيال ولقاء الخميسي يزوران جمال يوسف

زار الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفنانة لقاء الخميسي، الفنان جمال يوسف، بمنزله صباح اليوم، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم، وطلب دعوات الجميع ليعبر هذه المحنة.

ورافق الأب دانيال والفنانة لقاء الخميسي، خلال زيارتهما، نعمان حكيم وميشيل ماهر من المركز الكاثوليكي، وتناولوا خلال اللقاء، تطورات الحالة الصحية لـ"يوسف"، حيث عبّر لهم عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وسعادته بمحبة أصدقائه، والجماهير التي لم تكف عن السؤال عنه، والدعاء له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "يوسف" إلى أن هذه الزيارة لها كبير الأثر في رفع معنوياته واستمراره في تحدي المرض، كما أخبرهم أن محنة المرض جعلته مشهورا أكثر من شهرته الفنية، ما يعتبره منحة من الله.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.

ووجّه الفنان جمال يوسف عددًا من النصائح لمصابي مرض السرطان، بعد مروره بتجربة المرض، واكتشاف إصابته بسرطان البلعوم الأنفي قبل 5 أشهر.

وقال "يوسف" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يعي جيدًا أنه ما زال في مرحلة العلاج، لكنه يحب توجيه نصائح لمصابي هذا المرض اللعين قائلاً: "ارموا تكالكم على الله واوعوا تخافوا، لأن ربنا قادر على كل شيء، خد علاجك واطرد مشاعر اليأس منك".

وكان "يوسف" كشف في تصريحات سابقة لـ"الوطن" عن خضوعه لـ35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: "اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة".

وتوجه "يوسف" بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَّ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعًا: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضًا إيهاب فهمي وعفاف رشاد".