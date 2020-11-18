طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، أنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، كما تتساقط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وتكون خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 23 16

طنطا 24 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 18

السلوم 20 17

سيوة 23 12

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 24 15

السويس 24 16

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 25 16

نخل 23 10

نويبع 25 20

طابا 24 19

كاترين 19 08

الطور 24 18

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 18

الفيوم 24 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 14

أسيوط 25 13

سوهاج 25 14

قنا 26 14

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

إدفو 27 15

أبوسمبل 28 15

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 20

أبورماد 28 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 26 21