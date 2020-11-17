الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق بدءا من الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

خريطة الأمطار الأربعاء 18 نوفمبر

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش).

خريطة الأمطار الخميس 19 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد)، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الجمعة 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار السبت 21 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

خريطة الأمطار الأحد 22 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد).