الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ من الغد: الأمطار غزيرة ومتواصلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تقلبات جوية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من ظهر غد الخميس، تبدأ على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد مع نهاية اليوم لتشمل كافة السواحل الشمالية الغربية والشرقية، متمثلة في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الوطن" أنّ غزارة الأمطار تزيد مع بداية يوم الجمعة على السواحل الشمالية، وتمتد الأمطار لتشمل محافظات الوجه البحري وتكون متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

الأمطار ستكون غزيرة ومتواصلة

أما يوم السبت، يقول مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، إنّه تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مشيرا إلى أنّ هذه الموجة يصحبها الأمطار الغزيرة التي يمكن أن تعيق الحركة المرورية في بعض المدن، لذا ينصح بالاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لما يمكن أن تسفر عنه هذه الأمطار، مضيفا: "الأمطار هتكون غزيرة ومتواصلة وقرار غلق المدارس أو الجامعات يعود للمحافظين".

وتابع، أن هذه الأمطار تكون مصحوبة بالسحب الرعدية وبعض الانخفاضات في درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح يوم الجمعة على شمال البلاد، لذا ينصح "شاهين" المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم التواجد في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.

خرائط سقوط الأمطار الثلاثة أيام المقبلة

خريطة الأمطار الخميس 19 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد)، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الجمعة 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار السبت 21 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).