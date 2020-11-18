الاتصالات: القاهرة الأكثر استخداما للمحافظ الإلكترونية في أكتوبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، موضحا أن أكثر 3 خدمات استخداما من قبل المشتركين وفقا لعدد المعاملات، هي: "التحويلات، الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، شحن رصيد المحمول والإنترنت".

وجاءت تفاصيل الخدمات التي ذكرها التقرير كالتالي:

- التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 38% من إجمالي عدد العمليات شهريا.

- الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: يتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

- شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 27% من إجمالي عدد العمليات شهريا.

وعن التوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، أشار تقرير تنظيم الاتصالات، إلى أنه لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 49% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين جميع الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عاما، بحسب التقرير.

ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، التي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.

وبلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 23%، اتصالات 11%، وي 1%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر 2020 ومارس 2020، لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية.