الإمارات واليونان ينتقدان سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في شرق المتوسط

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، أن اليونان والإمارات ينتقدان سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أبوظبي لإجراء محادثات مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقًا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، صدر بيان مشترك، أدان فيه الجانبان الانتهاكات التركية لوحدة أراضي اليونان وقبرص وحقوقها السيادية، وكذلك انتهاكات أنقرة.

واعتبر الجانبان السلوك العدواني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب القوقاز، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحث الجانبان تركيا على الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لأعمالها غير القانونية والاستفزازية.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، في خطاب نقله التليفزيون التركي، رفضه للاتفاقيات الدولية التي وقعتها قبرص بهدف تحديد مناطق السيادة البحرية في شرق المتوسط.