الإمارات تفضح انتهاكات تركيا لمجلس الأمن: أهدافها تتسم بجنون العظمة

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي، وإن عملياتها العسكرية في سوريا تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وجاء ذلك في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم، ردا على رسالة تركيا التي سلمتها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت تركيا ادعت في رسالتها أن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن"، على حد زعمها.

واعتبرت الإمارات، رسالة تركيا "محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج سياسة عدوانية"، مشيرة إلى أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".

وأوضحت رسالة الإمارات، أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

وتزايد التوتر مؤخرا بين الإمارات وتركيا، خصوصا بعد أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة تليفزيونية، إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" متوعدا إياها بالقول "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين"، على حد قوله.

وجاء في نص للمقابلة نشرته بالتركية وزارة الدفاع التركية "يجب سؤال أبوظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة"، على حد وصفها.