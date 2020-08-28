"الاتحاد الأوروبي" يتجه لمعاقبة تركيا بسبب انتهاكات "شرق المتوسط"

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم، وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق البحر المتوسط.

ودعا "بوريل"، "أنقرة" إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في أزمة شرق المتوسط، في وقت تطالب به اليونان وقبرص بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب غير القانوني على موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة والأمنية على "تصاعد الإحباط الأوروبي إزاء السلوك التركي في شرق المتوسط"، بسبب التنقيب غير الشرعي على النفط والغاز.

وانضم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بوريل في دعوة الدول الأوروبية إلى بحث فرض مزيد من الإجراءات الحازمة على تركيا، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني، إن علاقات بلاده مع تركيا تأثرت بشكل بالغ بسبب أزمة شرق المتوسط، التي لا تزال تشهد تصاعداً مع مرور الأيام، منددا بعدم التزام "أنقرة" بالدعوات الدولية للتهدئة.

وأكد "ماس"، اليوم، ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حل الأزمة، قائلًا إن "الحوار البناء هو السبيل الوحيد للخروج منها".

وأكدت هولندا بدورها دعمها فرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل، في ظل الإصرار التركي على مواصلة الانتهاكات لمياه قبرص، وكذلك التجاوزات تجاه اليونان الدولتين العضوين في "الاتحاد الأوروبي".