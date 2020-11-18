تموين دمياط يحرر 390 محضرا في نصف شهر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، عن تحرير 390 محضرا ضد المخالفين، خلال الحملات التى شنتها في النصف الأول من نوفمبر الجاري.

ووفق بيان عن المديرية، فقد تم تحرير 71 محضرا للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمرور على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 313 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

كما واصلت المديرية حملاتها على مستودعات الغاز بدائرة المحافظة للتأكد من مدى توافر الغاز والالتزام بالأسعار المقررة، حيث تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن اسطوانات الغاز، فضلا عن تحرير 3 محاضر بعد ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتصرف فى سلع تموينية.

وأكدت المديرية أنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة، تنفيذا لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن الأسعار بالأسواق.