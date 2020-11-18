اليوم الحلقة الأخيرة من "ربع قيراط".. وريهام عبدالغفور: استمتعت قوي

تُعرض اليوم على شاشة قناة dmc، الحلقة الأخيرة من حكاية ربع قيراط، بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش.

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة تجمعها بفريق عمل حكاية ربع قيراط، مصحوبة بتعليق منها، وقولها: "النهارده آخر حلقة من مسلسل إلا أنا (ربع قيراط)، مش عارفة أقول أو أوصف قد إيه استمتعت في العمل ده".

وتابعت: "استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لأول مرة في العمل ده وبسرعة بقيت حاسة إن كل واحد فيهم فرد من أهلي".

واستطردت "عايزة أشكرهم بجد على كل تعبهم وتصديقهم، حيفضل ربع قيراط من أهم وأقرب الأعمال لقلبي".

وتصدر حكاية ربع قيراط، "ترند" محركات البحث، وتفاعل عدد كبير من متابعي ريهام عبدالغفور، عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها في المسلسل بسبب القهر الذي تتعرض له الزوجة مني، التي تجسد شخصيتها، من قبل زوجها الخائن أحمد ابو حجر، والذي يجسد دوره مصطفى درويش.

وترصد حكاية ربع قيراط، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، من خلال أحمد أبوحجر، والذي يقوم بدوره الفنان مصطفى درويش وزوجته منى، التي تقوم بدورها ريهام عبدالغفور، التي تقف بجواره وتضحي من أجله وتستحمل ظروفه الاجتماعية إلى أن يتزوج عليها في شقتها الجديدة التي أشرفت على تجهيزها بنفسها، ويقوم بتطليقها.

حكاية ربع قيراط، بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، نادية رشاد، من تأليف أمين جمال.

وتعد حكاية ربع قيراط"،الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، منها "بنات موسى" للنجمة وفاء عامر، و"سنين وعدت" للنجمة أروى جودة، و"أمل حياتي" للنجمة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" للنجمخة شيري عادل، و"ضي القمر" للنجمة كندة علوش، و"لازم أعيش" للنجمة جميلة عوض.