محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حالة وهم "2 مشرفين – 14 طالبا – سائق الأتوبيس".

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات، مشيرا إلى أن أعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنة.

وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، وجارٍ استكمال فحص باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم و الوقوف على الوضع الصحي لهم.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدا على مدير مديرية الشؤون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحي شامل لحالتهم وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية.

وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالي:

- ياسين سامح سيد، 6 سنوات، اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر، وباسل محمد سعد، 13 سنة، كسر بالذراع الأيسر، ومحمد مدحت محمد، 13 سنة، كدمات وسحجات، وهنا مدحت محمد، 10 سنوات، كدمات وسحجات، ومحمد هشام محمد، 13 سنة، كدمات وسحجات، ويوسف علاء أحمد، 9 سنوات، كدمات وسحجات، وسيف الدين محمود، 12 سنة، كدمات وسحجات، وكريم علاء أحمد منير، 16 سنة، جارٍ عمل الأشعة، ورهف هشام محمد، 13 سنة، ونوران محمد حسن، 10 سنوات، وإياد محمد حسن، 10 سنوات، أحمد مصطفى درويش، 8 سنوات، وعبدالرحمن محمد عادل، 6 سنوات، وإيمان محمد عادل، 7 سنوات، جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

وحمدي عبده محمد، 40 سنة، سائق الأتوبيس، كسر بالكتف الأيسر، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مدرسة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ودينا محمود، 35 سنة، مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي.