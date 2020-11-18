عاجل.. حجز مصابي أتوبيس الهرم 24 ساعة بالمستشفى وتدهور صحة حالتين

أكد الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، حجز جميع مصابي حادث أتوبيس مدرسة خاصة، اليوم، بالجيزة في مستشفى الهرم لمدة 24 ساعة لحين الاطمئنان على صحتهم بشكل كاملن مؤكدا تقديم كل الرعاية والخدمات الصحية من قبل المستشفى على أكمل وجه.

وأضاف خليل، لـ"الوطن"، أن هناك حالتين موجودتين داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية، رافضًا الكشف عن هويتهما أو اسميهما.

وأشار مدير مستشفى الهرم، إلى أنه سيسمح بخروج عدد كبير من المصابين، صباح غدٍ الخميس، بعد الاطمئنان على صحتهم وظهور جميع التحاليل والأشعة الخاصة بهم.

وكشف مصدر بهيئة الأسعاف، لـ"الوطن"، عن أن الحالتين هما فاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مدرسة تعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي بسبب تدهور وظائف القلب.

وبحسب بيان لمحافظة الجيزة اليوم، زار المحافظ بزيارة لمستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حالة وهم "مشرفان، و14 طالبًا، وسائق الأتوبيس".

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات، مشيرًا إلى أن أعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنة.

وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة، ومدرسة تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، وجارٍ استكمال فحص باقي المصابين من الطلاب؛ للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية مؤكدا على مدير مديرية الشئون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحي شامل لحالتهم، وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية.