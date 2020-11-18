تجديد حبس خفير و3 آخرين بقليوب في سرقة 100 ألف جنيه وشيكات بـ7 ملايين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس خفير و3 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره 105 آلاف جنيه، فضلا عن شيكات بمبلغ 7 ملايين جنيه، من مدير شركة بدائرة مركز قليوب تحت تهديد السلاح.

وكانت تحقيقات النيابة العامة بقليوب، برئاسة أحمد الإمبابي، كشفت عن قيام خفير يعمل بشركة حديد، كائنة بدائرة المركزبسرقة مدير الشركة الذى يعمل طرفه، بالاستعانة بثلاثة آخرين.

وتوالت اعترافات المتهمين، الذين أقروا بالواقعة لعلمهم بثرائه، ولمرور الخفير وأصدقائه بأزمة مالية، فاتفقوا على أن يسهل لهم الخفير الطريق، وإخبارهم بالوقت الذى يخرج منه مدير الشركة، ويكون معه الأموال والشيكات، وبالفعل وقاموا بالجهر عليه بسلاح ناري وهددوه واستولوا منه علي مبلغ 105 آلاف جنية وشيكات ب7 ملايين جنيه، واقتسموا المضبوطات مع بعضهم البعض، حتى تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المضبوطات التي استولوا عليها.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد شريف الدخاخنى، مأمور مركز شرطة قليوب، بتلقيه بلاغا من مدير شركة لتجارة الحديد، بأنه أثناء قيادته سيارته الملاكى، وبحوزته 105 آلاف جنيه و32 شيكا مستحقة الدفع، بإجمالى 7 ملايين جنيه، خاصة بالشركة، حيث فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية، دون لوحات معدنية، ويرتديان كمامات طبية، بحوزة أحدهما فرد خرطوش، حيث أجبروه على التوقف والاستيلاء منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى والشيكات وهربا.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمد، رئيس مباحث القليوبية، وتم تحديد مرتكبى الواقعة، وهما خفير فى الشركة، وخفير آخر، وعامل وكهربائى، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأحيلا للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام، قبل أن يجددها قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.