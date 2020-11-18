عاجل.. إحالة سائق أتوبيس حادث الهرم للطب الشرعي للخضوع لتحليل المخدرات

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت سائق أتوبيس مدرسة كرييتف للغات إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان تعاطيه المخدرات أم لا، بعد حادث إصابة 14 تلميذًا ومشرفتي الباص خلال اصطدام الأتوبيس في عامود إنارة بالقرب من ميدان الرماية.

وأضافت المصادر أن معاينة النيابة العامة بينت انحراف عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس عند نزلة الرماية، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، فهشمت مقدمة الأتوبيس وتعرض الزجاج الأمامي للكسر، وأن جميع مستقلي الأتوبيس وعددهم 14 تلميذا ومشرفة أصيبوا بإصابات سطحية، عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات داخل مستشفى الهرم.

وقال السائق في تحقيقات النيابة إن عجلة القيادة انحرفت في يده بسبب عطل فني في الأتوبيس بشكل مفاجئ، وأنه نجح في السيطرة على الباص قبل انقلابه، واصطدم بعامود إنارة أثناء محاولته مفاداة سيارة كانت أمامه، وأنه حاول مرارًا السيطرة على الأتوبيس حتى لا ينقلب وتكون الخسائر كبيرة للتلاميذ".

وأضاف السائق أنه بقدر الاستطاعة حاول تقليل الخسائر بسبب اندفاع الأوتوبيس عندما تعطلت الفرامل بشكل مفاجئ وحاول مفاداة سيارة أمامه فاصطدم بعامود الإناردة".

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كان فريق من النيابة انتقل إلى الحادث واستمع إلى أقوال عدد من التلاميذ الذين أقروا أنهم فوجئوا باصطدام الأتوبيس في عامود إنارة عند نزلة الرماية القريبة من المتحف الكبير، بعد إصابة جميع التلاميذ المشرفة من جراء الحادث ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.