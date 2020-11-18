تجديد حبس طبيب متهم بـ"هتك عرض" مريضة داخل عيادة خيرية بالزقازيق

أمرت النيابة العامة بقسم شرطة ثاني الزقازيق، في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس طبيب متهم بـ"هتك عرض" إحدى المريضات، أثناء الكشف عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، من فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، باتهام طبيب يُدعى "أحمد ح."، 37 سنة، مقيم بمركز الإبراهيمية، اخصائي كبد ومناظير، بالتحرش بها وهتك عرضها، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها، داخل عيادة خيرية بمنطقة "كفر الإشارة"، في مدينة الزقازيق.

تم إلقاء القبض على الطبيب المتهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق على قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بالقيام بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت الغرفة استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.