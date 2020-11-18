كورونا يحصد أرواح 4 مديري مدارس بالبحيرة في أسبوع

توفي إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان يخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

ووفاة سلامة، هي رابع حالة وفاة لمدير مدرسة بمديرية التعليم بالبحيرة، جميعهم توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في أسبوع واحد.

وشهد الأسبوع الماضي، وفاة 3 مديري مدارس، وهي: أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، والمدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو.

وكانت أسرة مدرسة حسن برادة الابتدائية، نعت بكل حزن وأسى وفاة مديرها إبراهيم سلامة، داعين المولى عز وجل له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأرسل إبراهيم شعبان البنواني، مدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور، وجميع العاملين بالإدارة ومدارسها، برقيات عزاء لأسرة مدرسة حسن برادة الابتدائية، لوفاة مدير المدرسة إبراهيم سلامة.

فيما طالب المهندس أحمد إبراهيم الرفاعي، رئيس مجلس أمناء إدارة بندر دمنهور التعليمية، بسرعة إمداد مدارس المحافظة بالمستلزمات الطبية من كمامات طبية وكحول، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا داخل أسوار المدرسة.

وقال "الرفاعي" لـ"الوطن" إن كورونا تحصد أرواح قيادات التربية والتعليم واحدًا تلو الآخر، مشددا على تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كافة المدارس، حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.