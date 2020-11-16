نجل مدير مدرسة بالبحيرة يكشف تفاصيل وفاة والده بفيروس كورونا

روى الدكتور عبد الفتاح محمد الشحات، تفاصيل وفاة والده، مدير إحدى المدارس بالبحيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا إن الأعراض بدأت في الظهور على والده يوم 20 أكتوبر، فاشتبه بإصابته بالفيروس، وقرر الحصول على إجازة من المدرسة، لمدة يومين، ثم أجرى إشاعة مقطعية، وثبتت إصابته.

وأضاف "الشحات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه فور إثبات إصابته دخل والده في عزل منزلي، ثم بدأت حالته في التدهور يوم 31 أكتوبر، وجرى حجزه في مستشفى صدر دمنهور في العناية المركزة حتى يوم 13 نوفمبر، ثم توفي، لافتا إلى أن والده كان يعاني من أزمة قلبية، ما قد تكون سببا لزيادة عنف الفيروس معه.

وأكد أن والده كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية، حيث كان يرتدي الكمامة، ويحرص على التباعد الاجتماعي، وغير محدد مصدر إصابته بالعدوى، لافتا إلى أن والدته أصيبت بالفيروس أيضا، وجرى حجزها في العناية المركزة منذ يوم 18 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الإصابة من المنزل وليست من العمل، مؤكدا أن الصور التي تم تداولها مع التلاميذ صور قديمة.