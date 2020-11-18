793 فنانا يتنافسون في مسابقة "فاروق حسني" على ثلاث جوائز

انتهت لجان الفرز والاستقبال في مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون من حصر الأعمال التي تنطبق عليها شروط جائزتها السنوية، في مجالات التصوير، والنقد الفني، والنحت، وهي الأفرع الثلاثة التي أطلق فيها مارثون المسابقة السنوي.

أما التنافس في فرعي العمارة والتصوير الضوئي، فقد حددت المؤسسة ميعادهما في مارس المقبل، ليتمكن المتنافسون من عمل مشاريعهم الخاصة بهذين الفرعين، وقد وصل عدد المتنافسين الإجمالي في مجالات التصوير والنقد والنحت إلى 793 فنانا جميعهم تحت 35 سنة.

وشهدت دورة هذا العام زيادة كبيرة في مسابقة التصوير عن العام الماضي بنسبة 45% عن الدورة الأولي، حيث تقدم 664 متسابق، من 20 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة المادية 100 ألف جنيها موزعة كالتالي: 50 ألف جنيها الجائزة الأولي، 30 ألف جنيها الجائزة الثانية، 20 ألف جنيها الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة التحكيم لمسابقة التصوير كلاً من الدكتورة عليه عبد الهادي عميد كلية العمارة والفنون سابقاً بجامعة البتراء، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقاً بجامعة حلوان، الدكتور حسين الشابورى، فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي، والدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والفنان سمير فؤاد، فنان تشكيلي، والفنان إيهاب اللبان، فنان ونحات ومدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.

أما في مسابقة النقد الفني التي أطلقت هذا العام فقد تقدم إليها 23 متسابقاً من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيها، موزعة كالتالي 30 ألف جنيها الجائزة الأولي، 20 ألف جنية الجائزة الثانية، 10 عشرة آلاف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي" كلاً من الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة سابقاً، وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، والدكتورة أمل نصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر منجى، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هاني أبو الحسن، أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والناقدة فاطمة على.

أما في مسابقة النحت فقد تقدم إليها 106 متسابق من 17 محافظة على مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيها، موزعة كالتالي 50 ألف جنيها الجائزة الأولي، و30 ألف جنيها الجائزة الثانية، و20 ألف جنيها الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من الفنان عبد العزيز صعب، أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، والدكتور شمس القرنفلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام درويش، أستاذ دكتور بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والفنان ناجى فريد فنان تشكيلي، والفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.

ويعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية لاحقاً ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.