سطو مسلح بطريق القليوبية الإقليمي.. سرقة سيارة و750 ألف جنيه

تجري الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عملية بحث موسعة عن 3 ملثمين، هاجموا أحد التجار أثناء سيره على الطريق الإقليمي، بين محافظتي القليوبية والمنوفية، واستولوا على سيارته ومبلغ 750 ألف جنيه كان بحوزته، وفروا هاربين.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بقيام ملثمين بالسطو على سيارة، أثناء توقفها على جانب الطريق الإقليمي، واستولوا على السيارة وبها مبلغ 750 ألف جنيه، فأمر على الفور بتشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف تاجر موبايلات بسيارته، لاستبدال أحد إطارات السيارة، على جانب الطريق الأقليمي، على الحدود بين محافظتي القليوبية والمنوفية، قام 3 ملثمين مسلحين بالسطو عليه، واستولوا على السيارة وبها مبلغ 750 ألف جنيه، وفروا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس خفير و3 آخرين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره 105 آلاف جنيه، وشيكات بمبلغ 7 ملايين جنيه، من صاحب شركة بدائرة المركز، تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة أحمد الامبابي، رئيس نيابة مركز قليوب، عن قيام خفير يعمل بشركة حديد، كائنة بدائرة المركز، بالاستعانة بثلاثة آخرين لسرقة صاحب الشركة، الذي يعمل طرفه.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين لمدة 15يوماً.